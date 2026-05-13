До +16 градусов потеплеет в Иркутске днем 14 мая

Днем 14 мая 2026 года в Иркутске потеплеет до +14…+16 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Гидрометцентре региона, на небе будет облачно, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Столбик термометра опустится до 0…+2. Днем осадков не будет.

- Местами по Приангарья ожидаются дожди со снегом. Утром возможны туманы в некоторых районах. Ветер будет переменчивый 5−10 м/с, где-то порывы усилятся до 15−17 м/с, - рассказали синоптики.

Ночью будет прохладно 0…-3 градуса. Если небо прояснится, может быть и до -8. Днем же будет гораздо теплее +11…+16 градусов. А если будет пасмурно, то обещают +4…+9 градусов.

