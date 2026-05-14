Эксперт раскрыла неочевидную пользу пения

Пение улучшает работу легких и спасает от деменции

Пение – это отличный способ поддержать здоровье легких и даже уберечься от деменции. Как рассказала вокалистка Янина Максимова в беседе с NEWS.ru, петь полезно для снятия стресса и улучшения настроения.

- Пение положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние. Вокальные занятия требуют глубокого диафрагмального дыхания, которое улучшает работу легких и кровообращение. Регулярные практики помогают снять стресс, выровнять эмоциональный фон и повысить общую жизненную энергию, - пояснила специалист.

Процесс также улучшает память и концентрацию. Особое значение имеет народная песня: она является не просто фольклором, а связью с культурными корнями. Для многих обращение к традиционной музыке обеспечивает внутреннюю опору и повышает уверенность в себе.

