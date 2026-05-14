В 2026 году на трех зданиях в Иркутске появится архитектурная подсветка. Огнями засияют Крестовоздвиженская церковь на улице Седова, 1, Художественный музей имени В.П. Сукачева и Иркутский государственный университет на Ленина, 3. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

– В 2023-м уже установили подсветку на 16-ти домах по улице Карла Маркса. В 2025-м еще на десяти. В этом году выбрали три здания. Все они являются объектами культурного наследия, – подчеркнул мэр областного центра Руслан Болотов.

Туристский центр города получит новую подсветку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Финансирование будет из федерального, областного и городского бюджетов. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ.

