В Куйтунском районе произошло лобовое столкновение легковушки с грузовиком

В Куйтунском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Wish с грузовиком Foton Auman. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 13 мая около 16 часов на 1585 километре трассы «Сибирь» 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

- В результате аварии водитель Тойоты и его две пассажирки 63-х и 50-ти лет погибли на месте. Еще одного 37-летнего пассажира госпитализировали в больницу с травмами, - уточнили в полиции.

57-летний машинист фуры не пострадал. Автоинспекторы проводят проверку. Ее контролирует прокуратура.

