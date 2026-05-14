Спрос на автомобили с пробегом вырос в Иркутской области за апрель

В апреле в Иркутской области выросли продали автомобилей с пробегом

В апреле 2026 года в Иркутской области вырос спрос на подержанные авто. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на данные портала «Дром», продажи выросли на 5% всего за месяц. За первые четыре месяца года вторичный авторынок прибавил 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

- Почти 8 из 10 сделок приходятся на машины дешевле миллиона рублей. Ещё 12% покупателей выбирают авто в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона рублей, - отметили эксперты.

Среди популярных марок авто: Lada Kalina — продажи взлетели в два раза, Suzuki Grand Vitara, а на Toyota Succeed, Volkswagen Tiguan, BMW X5, Nissan Expert и Nissan Wingroad спрос вырос на 50–60%. Покупают и роскошные машины Porsche 911, BMW X7 и RAM 1500. Лидерами рынка стали японские авто, на втором месте по популярности - немецкие и отечественные.

