В Иркутской области в апреле средняя зарплата достигла 80,8 тысяч рублей

В Иркутской области в апреле 2026 года средняя зарплата достигла 80,8 тысяч рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. По данным платформы онлайн рекрутинга hh.ru, этот рост охватил 22 профессиональные сферы.

Особенно заметно вырос доход у тех, кто работает в сфере домашнего и обслуживающего персонала, а также у рабочих. Также в плюсе оказались специалисты в области спорта, фитнеса и красоты, финансисты и бухгалтеры, а также работники производства и сервиса. Приятный прирост получили и сотрудники транспортной сферы, строители, юристы, IT-специалисты и врачи.

- Самые высокие зарплаты по прежнему у рабочих, которые работают вахтовым методом. Хорошо платят также топ менеджерам с сильными управленческими навыками и специалистам по консалтингу и развитию бизнеса, - отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва.

В сельском хозяйстве зарплаты поднялись на 20 тысяч рублей, в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3 тысячи, в науке и образовании - всего на 3, примерно по 2 тысячи добавили сотрудникам розничной торговли и туризма.

