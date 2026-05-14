В Братском районе уровень воды в реке Вихорева начал снижаться. Фото: соцсети мэра Братского района Николая Дружинина

Весной 2026 года река Вихорева в Братском районе сильно разлилась из за обильного снеготаяния и активного половодья. В минувшие выходные, когда на улице стало теплее, уровень воды превысил привычные отметки.

- В Вихоревке вода подошла близко к участкам в районе улиц Титова и Просёлочной, а в Кузнецовке вода вышла на поля, - прокомментировал мэр района Николай Дружинин.

Главы Вихоревки и Кузнецовки ежедневно находились на месте, вели мониторинг обстановки и регулярно передавали данные в Единую дежурно диспетчерскую службу. Сейчас ситуация стабилизируется — уровень воды в реке начал снижаться. По информации на утро 13 мая, вода отступила более чем на восемь сантиметров.

