Забайкальский край считается регионом, где часто встречается клещевой энцефалит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор включил Читу и 23 района Забайкальского края в федеральный список территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту. Это вирусное воспаление мозга, передающееся через укусы заражённых клещей. Об этом сообщает «Заб.ру»

- Заболевание опасно: оно может привести к параличу, нарушениям психики и даже смерти. Регионы попадают в «чёрный список», если риск заражения там остаётся стабильно высоким из года в год.

Под угрозу попали практически все населённые районы края - от Акшинского до Шилкинского. Исключение составили лишь самые северные и малонаселённые территории. В список наиболее опасных попали: Чита и район, Петровск Забайкальский, Борзинский и Нерчинский районы.

Первый укус зафиксирован 24 марта в Нижнем Цасучее - пострадал школьник по дороге домой. К 1 мая зарегистрировано уже 164 случая укусов, из них 38 - среди детей. При этом пик активности клещей ещё не пройден.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что полицейские случайно оказались рядом с горящим домом и спасли жильцов из огня. Подробнее.