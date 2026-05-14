Эксперт предупредил, чем опасна привычка скидывать окурки с балкона

Адвокат Александр Зорин объяснил, чем опасна привычка выкидывать окурки из окна. Телеканал «Саратов 24» пишет, что прямого запрета на курение на балконе в законах нет, но это совсем не значит, что за выброшенный бычок не накажут.

- За такой поступок отвечают сразу три закона: об охране окружающей среды, об отходах и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Все они запрещают сбрасывать отходы на землю вне специально отведенных мест. За первое нарушение грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, за повторное в течение года - до пяти тысяч, - пишут журналисты.

Если же окурок станет причиной пожара, штраф вырастет многократно. А если в огне погибнут люди, виновнику грозит уже уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

