Мужчина не догадывался, на что способен его приятель. Пенсионер схватил ружье во время ссоры

В Ялте завершено расследование уголовного дела об убийстве: 68 летний мужчина застрелил своего 44 летнего знакомого из охотничьего карабина во время застолья. Об этом сообщает «АиФ-Крым» со ссылкой на пресс службу СУ СКР по Севастополю.

- Трагедия произошла ночью 24 февраля в частном доме на улице Дражинского. Мужчины поссорились, в ходе конфликта обвиняемый выстрелил потерпевшему в грудь, - пояснили в ведомстве.

От полученного ранения пострадавший умер на месте. Суд заключил обвиняемого под стражу - он остаётся под арестом до настоящего времени. Мужчине грозит наказание по статье «Убийство»: лишение свободы от 6 до 15 лет, дополнительно суд может назначить ограничение свободы на срок до двух лет.

