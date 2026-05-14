В Забайкалье контрабандистов осудили за вывоз золота на 24 млн рублей.

Забайкальский районный суд вынес приговор трем местным жителям и двум иностранцам за контрабанду золота. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, все пятеро признаны виновными и получили сроки от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 8 месяцев колонии общего режима.

- Преступная схема работала летом 2024 года. В июне четверо фигурантов перевезли через границу на грузовике восемь слитков золота общим весом почти 4,5 килограмма и стоимостью больше 24 миллионов рублей, - пишут журналисты.

В августе они попытались повторить трюк уже впятером и провезти через таможню десять слитков весом 6,6 килограммов на сумму свыше 42 миллионов рублей. Однако вторую партию силовики перехватили. Суд также назначил каждому штраф от 450 до 600 тысяч рублей и конфисковал все золото.

