Мечта, записанная в дневнике, сбылась: женщина загадала, что хочет миллион и выиграла его

Жительница Перми выиграла в лотерее один миллион рублей

Иногда мечты, записанные на бумаге, сбываются самым неожиданным образом. Жительница Перми доказала это на личном опыте: она выиграла миллион рублей в лотерее — ровно столько, сколько загадала.

Как сообщает пермское издание Business Class, история началась с небольшой записи в дневнике: девушка указала сумму и цель - направить деньги на выплату ипотеки.

На протяжении трёх месяцев по выходным она покупала лотерейные билеты. Успеха не было, но она продолжала верить. Когда долгожданный выигрыш наконец пришёл, победительница не стала менять планы. Руководитель магазина косметики получила долгожданный выигрыш.

