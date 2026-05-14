В Улан-Удэ завели уголовное дело после кражи кошелька на заправке

В Улан‑Удэ завели уголовное дело после кражи кошелька на автозаправочной станции

В Улан-Удэ завели уголовное дело после кражи кошелька на автозаправочной станции. Как сообщает издание «Номер один» со ссылкой на МВД Бурятии, одна из посетительниц магазина на заправке оставила кошелёк на прилавке. Он упал, но женщина этого не заметила.

- Другая покупательница, увидев упавший кошелёк, не стала сообщать о находке, а забрала его себе. После оплаты покупок она уехала на такси, предварительно вытащив деньги и банковские карты. Сам кошелёк женщина выбросила, - рассказали в пресс-службе полиции.

Пострадавшая обратилась в полицию, и оперативники установили все обстоятельства случившегося. Подозреваемая полностью возместила причинённый ущерб.

