НовостиОбщество14 мая 2026 7:57

Житель Читы разбил дорогой телефон, а крайним решил сделать магазин

Он потребовал у продавца вернуть деньги
Татьяна ИВАНОВА
Житель Забайкалья купил телефон за 140 тысяч рублей, который по рекламе не боялся ни воды, ни пыли. Но спустя восемь месяцев экран погас. Как сообщает «МК в Чите», мужчина решил, что виноват не он, поэтому потребовал у продавца деньги обратно. В магазине лишь развели руками, мол, поломка механическая, сами виноваты. Тогда сибиряк пошел в суд.

- Первая инстанция встала на сторону покупателя и присудила ему уже 175 тысяч рублей, ведь товар успел подорожать. Сверху добавили неустойку в 120 тысяч, моральный вред в пять тысяч и штраф магазину на 150 тысяч рублей. Продавца такой расклад не устроил, тогда он подал апелляцию, - пишут журналисты.

Краевой суд назначил новую экспертизу, и та все объяснила. Оказалось, экран перестал работать от удара или падения. Вердикт первой инстанции отменили, и теперь ремонтировать телефон мужчине придется за свой счет.

