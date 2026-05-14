Житель Читы разбил дорогой телефон, а крайним решил сделать магазин

Житель Забайкалья купил телефон за 140 тысяч рублей, который по рекламе не боялся ни воды, ни пыли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Забайкалья купил телефон за 140 тысяч рублей, который по рекламе не боялся ни воды, ни пыли. Но спустя восемь месяцев экран погас. Как сообщает «МК в Чите», мужчина решил, что виноват не он, поэтому потребовал у продавца деньги обратно. В магазине лишь развели руками, мол, поломка механическая, сами виноваты. Тогда сибиряк пошел в суд.

- Первая инстанция встала на сторону покупателя и присудила ему уже 175 тысяч рублей, ведь товар успел подорожать. Сверху добавили неустойку в 120 тысяч, моральный вред в пять тысяч и штраф магазину на 150 тысяч рублей. Продавца такой расклад не устроил, тогда он подал апелляцию, - пишут журналисты.

Краевой суд назначил новую экспертизу, и та все объяснила. Оказалось, экран перестал работать от удара или падения. Вердикт первой инстанции отменили, и теперь ремонтировать телефон мужчине придется за свой счет.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка вернулась из путешествия, а утром взглянула на ресницы и впала в шок. Увиденное могло ее убить. Читайте подробности.