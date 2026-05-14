Руководителей «Ангарского трамвая» осудили за присвоение 7,5 млн рублей.

Ангарский городской суд вынес приговор трем бывшим руководителям муниципального предприятия «Ангарский трамвай». Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, они признаны виновными в присвоении около 7,5 млн рублей.

- Схема работала с сентября 2022 года по июнь 2024 года. Исполняющий обязанности директора, который также являлся депутатом местной думы, вместе с заместителем и начальником службы подвижного состава заключал фиктивные сделки на покупку деталей для ремонта вагонов. Деньги уходили подконтрольным фирмам, а запчасти существовали только на бумаге, - сообщают в агентстве.

Двое фигурантов получили реальные сроки - от четырех до пяти лет колонии общего режима со штрафами по 300 тысяч рублей каждому. Одного из них дополнительно лишили права занимать определенные должности на три года. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда.

Третий соучастник признал вину и частично погасил ущерб, ему дали три года условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 200 тысяч рублей. С осужденных взыскали около 6 млн рублей ущерба.

