«Уволился и спланировал убийство: курьер с украшениями на 14 млн не доехала до места

В 2018 году в Иркутске убили курьера ювелирной компании

В 2018 году в Иркутске произошло резонансное преступление: была убита 41 летняя курьер ювелирной компании из Таганрога. Женщина везла партию украшений стоимостью более 14 миллионов рублей. Как рассказывает «АиФ-Иркутск» со ссылкой на СУ СКР Приангарья, преступление спланировал 35 летний бывший директор отдела продаж компании, уволенный за драку. На протяжении трех месяцев он: под видом клиента заказал доставку и привлёк сообщников, среди которых был таксист.

После прилёта курьера в Иркутск её заманили в машину. На участке возле железнодорожной станции один из мужчин застрелил женщину, тело спрятали на льду реки. Украшения нашли в деревне Усть Куда.

Иркутский областной суд приговорил организатора к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 120 тысяч рублей. Убийце грозит 16 лет и штраф 100 тысяч рублей, а таксисту - 17 лет и штраф 100 тысяч рублей. Обвиняемые признаны виновными в разбое в особо крупном размере, убийстве, сопряжённом с разбоем, незаконном хранении оружия и пособничестве в убийстве.

