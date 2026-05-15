НовостиПроисшествия15 мая 2026 6:54

Экс-директор студенческого городка в Иркутске осуждена за мошенничество

Она заселяла в общежитие студентов заочников за наличные, без оформления договоров найма жилого помещения
Ангелина ОГЕР
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Экс-директор студенческого городка в Иркутске осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Приангарья, 59 летняя женщина в период с 2020 по 2023 год заселяла в общежитие студентов заочников и других лиц за наличные, без оформления договоров найма жилого помещения.

- Также она фиктивно трудоустраивала жителей на должности уборщиков общежитий, - уточняется в материалах дела.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 420 тысяч рублей. Кроме того, с осуждённой взыскано более 22 миллионов рублей в пользу университета. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

