Популярный ресторан морской кухни закрывается в центре Иркутска

Популярный ресторан морской кухни закрывается в Иркутске, последним днем работы «Мидийного места» станет 16 мая. Напомним, заведение находится на Карла Либкнехта, еще одна точка в 130-м квартале закрылась еще в феврале.

- Пришло время прощаться! Эти годы для нас были невероятным путешествием. Бесконечно благодарны вам за то, что вы были рядом, делили с нами шумные вечера, праздники и просто уютные обеды, - написали работники в социальных сетях.

Напомним, это не единственное заведение, которое прекратило работу в 2026 году. О закрытии объявил китайский ресторан «Орион», рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, а также легендарная кондитерская «Вернисаж».

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что колонка неожиданно включилась посреди ночи и предупредила семью об опасности. Если бы не она, сибиряки бы погибли. Читайте подробности.