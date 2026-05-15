71-летнего жителя Иркутска осудили за махинации с деньгами фирмы.

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 71-летнему мужчине за махинации с деньгами фирмы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, осужденный фактически руководил монтажной организацией, а номинальным директором числилась его супруга. В 2022 году он решил вывести деньги из легального оборота и скрыть их от налогового контроля.

- Для этого заключил фиктивный договор с компанией из Бурятии якобы на поставку запчастей для буровой установки. Затем изготовил подложные электронные платежные поручения и заверил их электронной подписью жены. Так на счета организации, с которой не было никаких реальных отношений, перечислили больше 2,2 миллиона рублей, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Позже эти деньги обналичили и передали прямо на улице Розы Люксембург в Иркутске. Вину мужчина не признал, придумал свою версию, но суд ему не поверил. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года и штрафу в 100 тысяч рублей. Также в доход государства конфисковали больше двух миллионов рублей, полученных преступным путем.

