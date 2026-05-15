Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 мая 2026 9:19

За неделю от клещей пострадал 1771 житель Иркутской области

Специалисты исследовали 2782 клеща
Татьяна ИВАНОВА
За неделю от клещей пострадал 1771 житель Иркутской области.

За неделю от клещей пострадал 1771 житель Иркутской области.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С начала эпидсезона от клещей пострадали 3580 жителей Иркутской области, почти половина из них - только за неделю с 7 по 14 мая 2026. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, за медицинской помощью обратился 1771 укушенный. У детей подтвердили один случай клещевого энцефалита и один случай клещевого риккетсиоза.

- Специалисты исследовали 2782 клеща. У 643 нашли боррелиоз, у 26 - энцефалит, еще 129 оказались носителями других клещевых инфекций, - добавили в Управлении.

Врачи напоминают о том, как можно обезопасить тебя от паразитов! Одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15-20 минут осматривать себя и близких. При укусе нельзя тянуть время, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибиряк спас осиротевшего медвежонка в Иркутской области. Косолапый сидел во дворе частного дома. Читайте подробности.