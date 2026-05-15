За неделю от клещей пострадал 1771 житель Иркутской области.

С начала эпидсезона от клещей пострадали 3580 жителей Иркутской области, почти половина из них - только за неделю с 7 по 14 мая 2026. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, за медицинской помощью обратился 1771 укушенный. У детей подтвердили один случай клещевого энцефалита и один случай клещевого риккетсиоза.

- Специалисты исследовали 2782 клеща. У 643 нашли боррелиоз, у 26 - энцефалит, еще 129 оказались носителями других клещевых инфекций, - добавили в Управлении.

Врачи напоминают о том, как можно обезопасить тебя от паразитов! Одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15-20 минут осматривать себя и близких. При укусе нельзя тянуть время, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

