«Дождь смыл умение водить…»: 10-балльные пробки парализовали Иркутск вечером 15 мая

10-балльные пробки парализовали Иркутск вечером 15 мая. Фото: Ангелина ОГЕР.

10-балльные пробки парализовали Иркутск вечером 15 мая. Сибирякам не позавидуешь – погода оставляет желать лучшего, весь день идет дождь, а на остановках скопились огромные очереди. Судя по картам, в ожидании замерли водители на улице Ленина, Карла Маркса, Баррикад, Советской, Трилиссера и многих других.

- Дождь смыл умение водить… - негодуют в чатах.

Многокилометровый затор образовался на Качугском тракте, а также на Академическом, Глазковском, Иркутном мостах. Плотина ГЭС свободна, однако по Байкальской почти не проехать. Остается лишь ждать, когда пробки рассосутся и движение восстановится.

Кстати, здесь КП-Иркутск рассказывала о том, какой будет погода в ближайшие 10 дней. Увы, прогноз не радует.