В Иркутске определили место для строительства корпуса гимназии № 44

Ожидается, что новый корпус вместит около 800 человек, и в нем разместят начальные классы.

Власти Иркутска утвердили документацию по планировке территории под новый учебный блок гимназии № 44. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, здание появится на пересечении улиц Лыткина и Трудовой. Теперь предстоит сформировать единый земельный участок и приступить к проектированию.

- Сегодня у нас обучаются 2200 школьников - это в два раза больше предусмотренного норматива. Мы понимаем, что до начала строительства еще пройдет время, но утверждение документов по планировке территории позволяет надеяться на успех всего процесса, - сказала директор Тамара Гребенникова. Ожидается, что новый корпус вместит около 800 человек, и в нем разместят начальные классы.

Напомним, раньше на этом участке стояли аварийные дома, всех жителей уже расселили, постройки снесли вместе с гаражами. Чтобы окончательно освободить землю, предстоит снести еще и детский сад, но случится это только после возведения нового дошкольного учреждения на 150 мест на улице Култукской. Проект нового сада уже готов и получил положительное заключение экспертизы, сейчас ищут источники финансирования.

