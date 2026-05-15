Двух студенток наградили за поимку мужчины из федерального розыска в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске двум студенткам вручили благодарности за помощь в задержании преступника. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, Татьяна Полежаева и Ксения Равенкова в начале апреля 2026 находились на улице Коммунистической и заметили подозрительного мужчину. Девушки не прошли мимо и позвонили в полицию.

- Приехавший наряд доставил его в отдел, где быстро выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сейчас с задержанным проводят следственные действия, - добавили в пресс-службе ведомства.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД по Иркутской области генерал-майор полиции Сергей Тринцуков лично поблагодарил студенток за бдительность и назвал их поступок примером гражданской ответственности.

