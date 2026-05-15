«По всему дому расползлись клопы и тараканы»: мужчина так захламил квартиру, что жизнь соседей превратилась в ад

Жизнь соседей превратилась в ад. Фото: Объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

В Забайкалье суд поставил точку в многолетней войне жильцов с нерадивым соседом. Как сообщает ИА ChitaMedia, мужчина годами превращал свою муниципальную квартиру в рассадник грязи и насекомых. Из захламленного жилья тянуло резким запахом, по дому расползались клопы и тараканы, а хозяин регулярно устраивал шумные застолья. На просьбы навести порядок он не реагировал.

Мужчина жил в этой квартире с 1989 года, сначала с семьей, потом один. Фото: Объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

- Администрация Краснокаменского муниципального округа подала иск о выселении после коллективных жалоб соседей. Мужчина жил в этой квартире с 1989 года, сначала с семьей, потом один. Но жилье так и осталось муниципальным. Специалисты не раз выезжали по адресу, вручали предупреждения, обращались в Центр гигиены и эпидемиологии, но ситуация не менялась. Квартира оставалась в антисанитарном и аварийном состоянии, вдобавок накопился долг за коммуналку больше 284 тысяч рублей, - пишут журналисты.

Мужчина годами превращал свою муниципальную квартиру в рассадник грязи и насекомых. Фото: Объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

Администрация Краснокаменского муниципального округа подала иск о выселении после коллективных жалоб соседей. Фото: Объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

Суд встал на сторону администрации и расторг договор социального найма. Ответчику предоставили другое жилье, а проблемную квартиру, наконец, освободили. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что неизвестный мужчина приставал к школьницам и угрожал им убийством. Читайте подробности.