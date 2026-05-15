Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 13:25

Мужчина увидел смеющихся детей и решил, что они украли его деньги: он достал пистолет с ножом и пошел мстить

Жителя Забайкалья осудили за то, что он приставил пистолет к затылку подростка
Татьяна ИВАНОВА
Схватив нож и игрушечный пистолет, мужчина спустился на площадку разбираться.

Схватив нож и игрушечный пистолет, мужчина спустился на площадку разбираться.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье вынесли приговор мужчине, который не на шутку перепугал детей. Как сообщает ZabNews со ссылкой на пресс-службу судов региона, он увидел с балкона играющих и смеющихся подростков и решил, что это они украли у него с карты 400 рублей.

- Схватив нож и игрушечный пистолет, он спустился на площадку разбираться. Одному из ребят приставил оружие к затылку и потребовал вернуть деньги. Мальчик потом рассказал в суде, что почувствовал металл, пистолет был твердым и увесистым, хотя и игрушечным. Затем мужчина забрал у подростков телефон в залог и пообещал отдать, когда получит свои деньги, - пишут журналисты.

Следствие настаивало на обвинении в разбое, но суд первой инстанции переквалифицировал действия на самоуправство. Виновный получил три года колонии общего режима. Прокуратура с таким решением не согласилась и подала апелляцию, требуя отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. 20 мая судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда решит дальнейшую судьбу осужденного.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что суд поставил точку в деле об убийстве Сэсэг Буиновой. Читайте подробности.