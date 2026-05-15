Таксист силой затолкал двух девочек в машину и отвез на безлюдный берег реки в Забайкалье

Таксист силой затолкал двух девочек в машину и отвез на безлюдный берег реки.

В поселке Оловянная 54-летний таксист предложил двум девочкам помыть машину за деньги. Они испугались, наотрез отказались и попытались уйти, но мужчина никак не успокаивался... Как пишет ZabNews со ссылкой на пресс-службу судов региона, он резко затолкал обеих в салон, причинив им боль, и проигнорировал все крики и просьбы отпустить.

- Затем, угрожая охолощенным пистолетом, внешне неотличимым от боевого, вывез перепуганных пленниц на безлюдный берег реки Онон. К счастью, девочкам удалось вырваться, и они убежали домой через заросли кустов, - пишут журналисты.

Обе потерпевшие пережили сильный стресс, к тому же им причинили боль. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Постановление пока не вступило в законную силу. Расследование продолжается.

