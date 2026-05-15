Многодетный отец Сергей Хамируев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Многодетный отец Сергей Хамируев погиб в зоне СВО. Фото взято из соцсетей мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева.

В зоне проведения спецоперации героически погиб Сергей Хамируев из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр Геннадий Осодоев, старшина служил оператором третьего отдельного взвода минометных зарядов инженерно-саперной роты.

Военнослужащий родился в деревне Ишины в многодетной семье, был старшим ребенком и помощником родителей. Занимался борьбой, за что получил множество наград, становился чемпионом соревнований разных уровней. После окончания школы отправился в армию, затем работал в полиции, МЧС, в колхозе.

- В браке у Сергея родилось четверо детей, сейчас у него подрастает внучка. «За ленточку» герой отправился в августе 2025 года после подписания контракта. Пал при выполнении боевого задания осенью того же года в возрасте 53 лет, - рассказывает Геннадий Осодоев.

Семья и друзья запомнят его добрым и отзывчивым, трудолюбивым, храбрым. По словам мэра, боец был надежным мужем и любящим отцом. Его отличали смелые поступки. Так, например, он вытащил раненого сослуживца из-под бомбежки.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в Новосибирске состоялось рассмотрение апелляции по одному из самых резонансных преступлений последних лет – делу об убийстве Сэсэг Буиновой, которая исчезла при загадочных обстоятельствах в апреле 2024 года в Бурятии. Читайте подробности.