Врач назвала продукты, которые помогут пережить аномальную жару.

Врач общей практики Елена Павлова рассказала NEWS.ru, как пережить жару без вреда для здоровья. Когда столбик термометра переваливает за тридцать, а асфальт раскален, главное правило - не геройствовать и скорректировать питание и питьевой режим.

- В жару организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от полутора до трех литров воды в день, но не залпом, а маленькими глотками каждые 15-20 минут. Лучше всего подойдут чистая питьевая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы, - пояснила Павлова.

Основу рациона должны составлять овощи, фрукты и ягоды, например, арбуз, клубника, яблоки. Из белков выбирать курицу, рыбу или яйца, а готовить их лучше утром или вечером, чтобы не нагревать кухню днем. Жирное, жареное, фастфуд и наваристые супы вроде борща - под запретом. Алкоголь, сладкие газировки и кофеин лишь усиливают обезвоживание и нагружают сердце. Одеваться в зной лучше в лен, хлопок, вискозу или бамбук, а вот синтетика и тесные джинсы создают парниковый эффект и мешают телу дышать.

