В Усольском районе в селе Мальта частично разрушена дамба. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Усольском районе в селе Мальта частично разрушена дамба. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, она находится в ненадлежащем техническом состоянии.

- По всей длине гребня плотины есть провалы, размывы верхового откоса, разрушение бетонных элементов и другие нарушения, - уточнили в ведомстве.

28 апреля 2026 года суд обязал администрацию исправить выявленные нарушения и обеспечить правильную эксплуатацию сооружения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самый кровавый теракт в СССР произошел на рейсе Москва — Чита более 50 лет назад. Родственники и коллеги вспомнили жертв теракта. Подробности.