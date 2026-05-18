В Нижнеудинске торговали одеждой и обувью с поддельными товарными знаками

В Нижнеудинске прекратили незаконную торговлю одеждой и обувью с поддельными товарными знаками. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- В одном из торговых павильонов города продавали одежду и обувь с маркировкой известного бренда без документов, подтверждающих право использования товарного знака, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки из незаконного оборота изъяли товары общей стоимостью свыше 266 тысяч рублей. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.

