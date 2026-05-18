В Иркутской области стартовала акция “Коробка храбрости”

В преддверии Дня защиты детей "Единая Россия" запустила уже ставшую традиционной Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости". В этом году она проходит в рамках большого партийного проекта "Добрые дела" и продлится до 6 июля.

В Иркутской области “Коробки храбрости” установлены в 84 пунктах. Это дома культуры, библиотеки, торговые центры, муниципальные администрации, местные отделения партии и другие места. Любой желающий может прийти и оставить небольшой подарок для детей, проходящих стационарное лечение в больницах Иркутской области.

Секретарь Иркутского регионального отделения "Единой России", губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже принял участие в акции и положил в "Коробку храбрости" наборы для детского творчества и игрушки.

- У каждого из этих детей сейчас непростой период. И наша задача – помочь им пройти его с верой в себя, с улыбкой, с ощущением, что они не одни. Когда ребенок берет в руки новую игрушку, раскраску или конструктор, он хоть ненадолго забывает о больничных стенах, о процедурах – и просто остается ребенком. В этом и есть главный смысл акции. Пусть каждая игрушка станет для маленького пациента наградой за храбрость и напоминанием о том, что за него болеет душой вся область, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона особо отметил, что акция проходит в преддверии Дня защиты детей. Среди маленьких пациентов есть и тяжелобольные, в том числе страдающие онкологическими заболеваниями, и дети-инвалиды, нуждающиеся в постоянном внимании и заботе со стороны государства и общества. Часть игрушек из «Коробки храбрости» идет в детский хоспис.

"Коробка храбрости" – это уже ставшая традиционной и полюбившаяся многим инициатива, которая из года в год объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране. В Иркутской области ее участниками становятся трудовые коллективы предприятий и организаций, сотрудники государственных структур, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, муниципальных дум, сотрудники Правительства Иркутской области, коллективы школ, детских садов, дети и родители.

В Иркутске принести подарки можно в Штаб общественной поддержки «Единой России» по адресу: улица Ленина, д. 54, а также в здание Правительства и Законодательного Собрания Иркутской области, в Администрацию города Иркутска.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Пункты сбора "Коробок храбрости" открыты по всему региону, и с каждым днём их становится больше. Адреса всех пунктов сбора в муниципалитетах доступны на сайте "Единой России" и в местных отделениях партии, сейчас это 84 пункта.

Организаторы принимают игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски, альбомы для рисования, карандаши, настольные игры – всё, что поможет ребёнку отвлечься от больничных процедур и получить заряд положительных эмоций. Важное условие: по санитарным требованиям принимаются только новые вещи в заводской упаковке, за исключением мягких игрушек.

Все собранные вещи будут передаваться в детские медицинские учреждения постепенно, по мере наполнения коробок. Завершится акция единым днем передачи подарков. Для маленьких героев, которые каждый день мужественно борются с болезнями, такая поддержка становится не просто приятным сюрпризом, а настоящим символом того, что о них помнят, за них переживают и в них верят.

"Коробка храбрости" – это часть проекта "Добрые дела", который объединяет тех, кто готов помогать здесь и сейчас, не дожидаясь формальных поводов. Партия приглашает всех желающих присоединиться и подарить частичку тепла детям, которым это особенно нужно.