В Иркутской области подвели итоги масштабной межведомственной спецоперации

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ проверили около 19 тысяч машин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Приангарье подвели итоги масштабной межведомственной спецоперации. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ проверили около 19 тысяч машин, из них 614 - с иностранными номерами. Особое внимание уделяли стационарным постам Госавтоинспекции и трассам, где работали кинологи со служебными собаками. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Главные находки: шесть единиц огнестрельного оружия и 73 боеприпаса. По факту незаконного хранения заведено уголовное дело, еще по четырем эпизодам идут проверки. Из оборота изъяли почти 700 граммов наркотиков. Задокументировали незаконную перевозку леса, дизельного топлива и алкоголя без документов, по всем нарушениям составили протоколы. Зафиксировали перевозку мяса диких животных, после чего завели дело за незаконную охоту. Выяснилось, что преступник добыл сибирскую косулю и благородного оленя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также полицейские нашли 12 машин с перебитыми номерами, 20 фактов использования поддельных документов, трех водителей с запрещенной символикой на лобовых стеклах и 60 нарушителей миграционного законодательства. 11 иностранцев выдворят из страны. Разыскали 26 человек, скрывавшихся от следствия и суда, 12 из них находились в федеральном розыске.

