В Иркутской области проверили захоронения животных, погибших от сибирской язвы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Специалисты обследовали четыре сибироязвенных скотомогильника в Заларинском и Зиминском районах. С помощью георадара уточнили границы захоронений, выявили изменения подвесных слоев почвы и наличие останков сельхозживотных. В ближайшее время противочумный институт возьмет пробы на биологическую безопасность. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

- Всего в регионе на учете стоят 15 таких скотомогильников. Ветслужба проверяет их дважды в год, следит за целостностью ограждений, наличием предупредительных знаков и отсутствием нарушений санитарно-защитной зоны, - говорится в сообщении правительства.

Также регулярно обновляют данные в единой информационной системе ветеринарного надзора. Все это нужно для предотвращения угрозы распространения опасной инфекции.

