До +16 градусов потеплеет в Иркутске 19 мая.

В Иркутске днем 19 мая 2026 года потеплеет до +14…+16 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть переменный ветер со скоростью до 2-7 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +3…+5.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в горах небольшой мокрый снег, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер ночью переменный 2-7 м/с, днем юго-восточный, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье температура ночью 0…+5, при прояснении до -3, заморозки, днем +12…+17, местами +2…+7, в северных и верхнеленских районах +20…+25, если будет облачно, то +10…+15.

