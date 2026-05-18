Шесть человек пострадали в лобовом столкновении иномарок в Зиминском районе. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Вечером 17 мая на 1628 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» лоб в лоб столкнулись «Тойота Королла» и «Мазда Аксела». В аварии пострадали шесть человек, включая троих детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, 18-летний водитель «Тойоты» ехал из Иркутска в сторону Зимы и пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Машина вылетела на встречку и врезалась в «Мазду», - говорится в сообщении ведомства.

После ДТП госпитализировали троих пассажиров «Мазды»: 30-летнюю женщину и двух ее сыновей четырех и одиннадцати лет. Также травмы получили оба водителя и 15-летняя пассажирка «Короллы». Всех доставили в больницу. Детей перевозили по правилам, без нарушений.

Полиция проводит проверку, прокуратура взяла ситуацию на контроль. Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу - одно из самых опасных нарушений, которое часто заканчивается трагедией.

