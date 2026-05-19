Эксперт объяснила, в какое время суток фрукты не навредят фигуре

Нутрициолог Яблокова: Фрукты стоит есть в первой половине дня.

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в разговоре с NEWS.ru развеяла миф о том, что фрукты после 16:00 сразу превращаются в жир. Сами по себе они не вредны, но есть нюанс. Все дело в быстрых углеводах.

- Многие боятся есть фрукты вечером, так как существует мнение, что в это время они откладываются в жир. И да, и нет. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16:00. Но если смотреть на питание более практично - быстрые углеводы действительно желательно есть раньше. Тогда у организма больше шансов использовать полученную энергию в течение дня, - пояснила Яблокова.

Утром и днем человек активен, двигается и работает, а вечером обычно отдыхает. Поэтому перекус лучше перенести на первую половину дня. Так больше вероятности, что энергия сгорит, а не отложится про запас.

