В Братске отопительный сезон продлится до 25 мая.

В Братске назвали дату завершения отопительного сезона. Батареи в городе начнут остывать с 25 мая 2026. Как сообщил мэр города Александр Дубровин, отключать отопление будут поэтапно.

- Первыми без тепла останутся объекты социально-бытового и коммунального назначения, затем многоквартирные жилые дома. Детские сады, школы и больницы, по традиции, попрощаются с отоплением в последнюю очередь, - уточнил мэр.

Как только сезон завершится, ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы приступят к подготовке города к следующей зиме. За лето предстоит провести ремонты и проверить все системы, чтобы в холода они работали без сбоев.

