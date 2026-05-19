В аэропорту Братска ввели ограничения из-за тумана. Фото: пресс-служба аэропорта Братска.

Утром 19 мая 2026 года аэропорт Братска не смог принять самолет из Новосибирска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, прибытие рейса перенесли на 11:30 по местному времени.

- Причиной стал плотный туман, который накрыл взлетно-посадочную полосу. Ночью в аэропорту ввели процедуру ограниченной видимости, и она продолжает действовать. В отдельные часы видимость падала ниже 200 метров, а к восьми утра составляла около тысячи метров при необходимых двух тысячах. Пока погода не позволяет безопасно сажать и отправлять самолеты, - отметили в аэропорту.

Пассажирам, которые ждут вылета, обещают предоставить все необходимое по федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпаний.

