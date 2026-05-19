Суд запретил добывать песок и гравий у острова Никольский на Ангаре. Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Иркутский областной суд отказал Восточно-Сибирскому речному пароходству в иске. Компания пыталась оспорить запрет на добычу песчано-гравийной смеси в районе острова Никольский. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Пароходство хотело получить участок недр для геологического изучения и добычи общераспространенных полезных ископаемых. Однако Минприроды региона отказало, сославшись на решение облисполкома аж от 1989 года. Тогда власти приняли неотложные меры по улучшению экологической обстановки на Ангаре и двух водохранилищах.

- Еще в те годы хозяйственная деятельность привела к негативным последствиям, нарушила растительный и почвенный покров поймы. К тому же спорный участок находится в пределах Байкальской природной территории, где действует особый режим охраны, - рассказывают в пресс-службе.

Суд подчеркнул, что решение 1989 года не запрещает добычу полностью, а лишь ограничивает ее для защиты окружающей среды. Компания, работая в сфере недропользования, знала о существующих ограничениях. Иск отклонили. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк разыскал армейского друга с помощью одного видео в Бурятии. Они не виделись 35 лет. Читайте подробности.