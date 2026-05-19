В Иркутске пятеро человек ответят в суде за помощь зарубежным мошенникам. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция Иркутска завершила расследование дела против пятерых молодых людей, которые помогали телефонным аферистам из-за границы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в ноябре 2025 года оперативники задержали троих парней и двух девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

- Схема работала так. 24-летний житель Иркутска нашел в мессенджере вакансию с ежедневной оплатой. Кураторы передали ему через доставку GSM-шлюз, способный одновременно обслуживать 32 сим-карты и подменять номера. Он позвал в дело двух знакомых. Задача группы была технической, то есть получать коды от нанимателей, активировать и менять сим-карты в оборудовании. Для конспирации они постоянно переезжали с одной съемной квартиры на другую, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Две 18-летние и 19-летняя девушки помогали по-другому. Они искали людей, готовых за деньги оформить на себя сим-карты и передать их в пользование подозреваемым. Через это оборудование зарубежные мошенники обзванивали жертв и воровали деньги. При обыске полицейские изъяли около 300 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны. Дело передано в суд.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что туристка из Петербурга едва не погибла в «буханке» на льду Байкала. Читайте подробности.