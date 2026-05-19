Дети играют на балконе второго этажа, свешивая руки и ноги в Усолье-Сибирском. Фото: телекомпания "Феникс".

Жители Усолья-Сибирского забили тревогу, увидев опасные игры детей на балконе многоэтажки. Как сообщает телекомпания «Феникс», на проспекте Химиков ребенок держался за оконные рамы и высовывал руки и ноги за пределы балкона. Все происходило на втором этаже, и смотреть на это без содрогания не получалось.

- Сибиряки уверяют, что такие картины повторяются регулярно. Двое детей, по их словам, свободно гуляют по балкону, будто это продолжение квартиры. Очевидцы прислали снимки в редакцию в надежде, что взрослые обратят внимание на ситуацию, - сообщает телекомпания.

Падение с высоты может обернуться серьезными травмами. Балкон не место для игр, и лучше напомнить об этом детям заранее.

