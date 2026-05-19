НовостиОбщество19 мая 2026 4:02

Коллекторов в Иркутске оштрафовали на 50 тысяч рублей за угрозы должнице

Женщина взяла в микрокредитной компании заем на 22 тысячи рублей, но не смогла вовремя расплатиться
Татьяна ИВАНОВА
Женщина пожаловалась судебным приставам.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жительница Иркутска взяла в микрокредитной компании заем на 22 тысячи рублей, но не смогла вовремя расплатиться. Вскоре на ее телефон посыпались сообщения с угрозами и требованиями вернуть просроченную задолженность. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП региона, смс приходили с номеров разных сотовых операторов.

- Женщина пожаловалась судебным приставам. Специалисты провели проверку и выяснили, что микрокредитная компания передала долг профессиональным коллекторам. Именно их работники нарушили закон о защите прав физических лиц, - рассказывают в ГУФССП.

На коллекторскую организацию составили административный протокол и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Штраф уже полностью оплачен.

