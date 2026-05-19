НовостиОбщество19 мая 2026 4:20

В Иркутской области фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку

Начальник локомотивного депо передал 285 тысяч рублей приемщику локомотивов РЖД
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутской области фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку.

Иркутская транспортная прокуратура оштрафовала коммерческую организацию на миллион рублей за коррупционное правонарушение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, начальник локомотивного депо действовал в интересах компании и передал 285 тысяч рублей приемщику локомотивов РЖД.

- За эти деньги тот подписал акты допуска девяти локомотивов к эксплуатации на путях общего пользования без осмотра, техобслуживания и ремонта, - уточнили правоохранители.

Прокуратура завела административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица». Суд назначил организации штраф в миллион рублей.

