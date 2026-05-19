В Иркутской области фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Иркутская транспортная прокуратура оштрафовала коммерческую организацию на миллион рублей за коррупционное правонарушение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, начальник локомотивного депо действовал в интересах компании и передал 285 тысяч рублей приемщику локомотивов РЖД.

- За эти деньги тот подписал акты допуска девяти локомотивов к эксплуатации на путях общего пользования без осмотра, техобслуживания и ремонта, - уточнили правоохранители.

Прокуратура завела административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица». Суд назначил организации штраф в миллион рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, где нашли 16-летнего парня, пропавшего в Иркутске 2 месяца назад. Он исчез утром 20 марта при странных, пугающих обстоятельствах. Читайте подробности.