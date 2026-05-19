Пьяный 17-летний водитель попался полиции Тулуна второй раз за две недели.

В Тулуне задержали 17-летнего парня, который второй раз за две недели сел за руль пьяным и без прав. Причем на одном и том же автомобиле. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

- Ночью на улице Гидролизной патрульные заметили знакомый ВАЗ 2108. Этому же экипажу уже приходилось штрафовать подростка за нетрезвую езду в поселке Гадалей. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель ударил по газам и рванул прочь. Погоня оказалась короткой, нарушителя задержали, - сообщает агентство.

За рулем снова сидел тот самый парень, и снова с признаками опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался. Пока полицейские оформляли протокол, подросток деловито подсчитывал будущие штрафы, как и в прошлую встречу. «Восьмерку» вновь вернули на штрафстоянку, а информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

