Движение по понтонной переправе через Лену в Жигаловском районе возобновили

Переправу экстренно закрыли 13 мая, когда уровень воды в Лене поднялся до критической отметки.

В Жигаловском районе возобновили движение по понтонной переправе через реку Лену. Проезд открыли 19 мая 2026 на восьмом километре автодороги Жигалово - Казачинское в районе села Тутура. Грузоподъемность переправы установили в пять тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в Дирекции автодорог региона.

Напомним, переправу экстренно закрыли 13 мая. Тогда уровень воды в Лене поднялся до критической отметки, и движение для всех видов транспорта остановили. Перебираться через реку разрешали только пешеходам. Ограничения действовали до спада воды. Сейчас обстановка нормализовалась, и проезд снова открыт. Водителей просят учитывать грузоподъемность и не рисковать.

