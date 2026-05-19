Сибиряк даже не догадывался, что его картой управляют чужие: как мошенники за секунды украли 3 млн рублей

Мошенники подключили чужой номер к карте и украли 3,1 млн у жителя Бурятии. Фото: Ольга ЮШКОВА.

55-летний житель Бурятии лишился всех сбережений в один момент. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД республики, с его банковского счета кто-то списал 3 миллиона 125 тысяч рублей. Три перевода по 990 тысяч и еще один на 155 тысяч ушли неизвестным.

- Оказалось, к его банковской карте подключили чужой номер телефона. Это позволило аферистам проводить операции от имени жертвы. Получателя украденных средств уже вычислили, им оказался 47-летний житель Тюменской области. Где он сейчас, выясняют. Полиция завела уголовное дело и ищет всех причастных, - пишут журналисты.

Важно! Проверяйте, какой номер привязан к вашей карте, и никому не сообщайте пароли и коды из смс. Настоящие работники банков никогда не попросят перевести деньги на безопасный счет или продиктовать код.

