Боец Иван Иотко из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Боец Иван Иотко из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащий родился 7 января 1972 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Мужчина погиб «за ленточкой» 2 мая 2026 года, выполняя боевые задачи и защищая Родину.

Родные и близкие проводили Ивана в последний путь 19 мая в ритуальном зале. Герою было 54 года. Погребение пройдет на Аллее Героев, где покоятся участники специальной военной операции.

