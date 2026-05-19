Невеста из Бурятии вышла замуж за раненого бойца прямо в госпитале. Фото: полномочное представительство Бурятии в Москве.

В одном из московских госпиталей, где восстанавливаются после ранений участники спецоперации, прошла необычная церемония. Прямо в больничных стенах поженились двое сибиряков - Сергей и Елена. Подробности - в материале КП-Иркутск.

Сергею 25 лет, он кадровый военный из Бурятии. Во время выполнения боевых задач получил тяжелое ранение, сейчас проходит длительное лечение. Его невеста Елена узнала о случившемся и сразу приехала из Улан-Удэ в Москву. Быть рядом, помогать, поддерживать - по-другому она просто не могла.

Ждать подходящего момента до полного выздоровления пара не стала. Сергей и Елена подали заявление, и представители ЗАГСа организовали регистрацию брака прямо в госпитале. Обстановка получилась скромной, но очень искренней.

Свой вклад в этот день внесли и жительницы Окинского района. Узнав историю земляков, женщины собрались и приготовили для молодоженов традиционное бурятское блюдо - буузы. Так обычная больничная палата на один день превратилась в место, где собрались тепло и забота родных людей.

- Теперь они - муж и жена. Впереди у Сергея - долгие месяцы восстановления, но путь уже не будет так тернист, ведь рядом - любовь, которая действительно лечит, - рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

