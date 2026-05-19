Магнитная буря накрыла Иркутскую область 19 мая Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Слабая магнитная буря накрыла Иркутскую область 19 мая 2026 года. Её пик приходится на полуденные часы. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

- Уровень геомагнитных возмущений может превысить отметку G1. Основными причинами стали крупная корональная дыра на Солнце, вызвавшая ускорение солнечного ветра до 500–600 км/с (вместо 300–400 км/с), и слабый выброс после вспышки 16 мая, - отмечают специалисты.

Ожидается, что к вечеру магнитосфера Земли стабилизируется. Метеозависимым рекомендуется следить за самочувствием в период геомагнитных возмущений. Нестабильная и повышенная солнечная активность сохранится до середины недели.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что туристка из Петербурга едва не погибла в «буханке» на льду Байкала. Подробности.