Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье20 мая 2026 23:40

Врач рассказала, чем опасно употребление очень горячей еды

Гастроэнтеролог Кашух: Очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода
Ангелина ОГЕР
Очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода

Очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Слишком горячая еда и напитки могут повысить риск рака пищевода. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru. Опасность возникает, если температура еды или напитков превышает 65 градусов.

- Эта привычка потенциально канцерогенна - особенно для людей из групп риска. В их числе курильщики и те, кто пьет алкоголь, - уточнила специалист.

С точки зрения медицины привычка есть и пить обжигающее горячее опаснее, чем употребление холодных блюд. При этом еда, которая не разогревалась, но была правильно приготовлена и хранилась с соблюдением норм, не несёт угрозы здоровью - её выбор обусловлен скорее вкусовыми предпочтениями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье пасечники собрали рекордные 543 тонны меда в 2025 году.