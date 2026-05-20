Врач рассказала, чем опасно употребление очень горячей еды

Очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода

Слишком горячая еда и напитки могут повысить риск рака пищевода. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru. Опасность возникает, если температура еды или напитков превышает 65 градусов.

- Эта привычка потенциально канцерогенна - особенно для людей из групп риска. В их числе курильщики и те, кто пьет алкоголь, - уточнила специалист.

С точки зрения медицины привычка есть и пить обжигающее горячее опаснее, чем употребление холодных блюд. При этом еда, которая не разогревалась, но была правильно приготовлена и хранилась с соблюдением норм, не несёт угрозы здоровью - её выбор обусловлен скорее вкусовыми предпочтениями.

